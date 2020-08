Rüegg verlässt den FCZ in Richtung Italien

Legende: Wechselt in die Serie A Kevin Rüegg. Keystone

Rüegg wechselt zu Hellas Verona

Kevin Rüegg spielt per sofort in der Serie A für Hellas Verona, wie der italienische Klub mitteilte. Der 22-jährige Aussenverteidiger des FC Zürich unterschrieb beim 9. der vergangenen Serie-A-Saison einen Vertrag über 5 Jahre bis Sommer 2025. Über die Ablösesumme wurde Stillschweigen vereinbart. Rüegg, dessen Vertrag mit dem FCZ im kommenden Sommer ausgelaufen wäre, hat sich bei den Zürchern zum Führungsspieler entwickelt. Trotz seines geringen Alters blickt er auf 85 Partien in der Super League (3 Tore), einige davon als Captain. 2018 gewann er mit dem FCZ den Schweizer Cup.

Kein neuer Vertrag für Stefan Glarner

Nach 11 Jahren beim FC Thun ist Schluss für Stefan Glarner. Der Vertrag des 32-Jährigen bei den Berner Oberländern wurde nicht verlängert. Auf seiner Instagram-Seite hat sich der Verteidiger und Captain mit rührenden Worten vom FC Thun verabschiedet: «11 Jahre FC Thun! Mein erster Profivertrag. Auf- und Abstiege, Cupfinal, EL-Qualifikationen und über 300 Spiele. Jetzt heisst es Abschied nehmen!». Wohin es Stefan Glarner nun ziehen wird, ist noch nicht bekannt.