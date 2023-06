Legende: Schliesst sich Schaffhausen an Eren Derdiyok. KEYSTONE Walter Bieri

Derdiyok zurück in die Schweiz

Der FC Schaffhausen hat einen prominenten Neuzugang vermeldet. Ex-Natispieler Eren Derdiyok unterschrieb in der Munotstadt einen Vertrag über zwei Jahre. Zuletzt war der 35-Jährige in der türkischen Super League bei Ankaragücü engagiert gewesen. Derdiyok blickt auf 60 Einsätze in der Schweizer Nationalmannschaft zurück, in denen er 11 Tore erzielte. Er streifte sich das Nati-Shirt bei den Europameisterschaften 2008 und 2016 sowie an der WM 2010 über. Beim FCS in der Challenge League wird er mit der Nummer 9 auf Torjad gehen.



04:17 Video Archiv: Derdiyok erzielt gegen Deutschland einen Hattrick (2012) Aus Sport-Clip vom 26.05.2012. abspielen. Laufzeit 4 Minuten 17 Sekunden.

Grgic und Sio nicht mehr in Sitten

Captain Anto Grgic und Giovanni Sio gehen den Weg des FC Sion in die Challenge League nicht mit. Grgic verlängert den auslaufenden Vertrag nicht, Sio verlässt den Klub ein Jahr vor Vertragsende auf eigenen Wunsch. Grgic war im Januar 2018 von Stuttgart ins Wallis gekommen und wurde letzte Saison zum Captain befördert. Der 34-jährige Franco-Ivorer Sio war im November 2021 nach einem durchwachsenen Abstecher in die Türkei ins Tourbillon zurückgekehrt, nachdem er bereits von 2010 bis 2012 für Sion gespielt hatte.

Stillhart wechselt zu Winterthur

Basil Stillhart schliesst sich dem FC Winterthur an. Der 29-jährige Defensivspieler unterschreibt beim Tabellenvorletzten der abgelaufenen Super-League-Saison einen Vertrag über drei Jahre. Stillhart spielte die letzten drei Jahre beim FC St. Gallen. Mitte Juni wurde der Vertrag vorzeitig und im gegenseitigen Einvernehmen aufgelöst.

Vladi von Aarau zu Lugano

Der 22-jährige Mittelstürmer Shkelqim Vladi wechselt vom FC Aarau zum FC Lugano. Der kosovarisch-schweizerische Doppelbürger unterschreibt bei den Tessiner einen Vertrag über vier Jahre. In der vergangenen Saison erzielte Vladi in der Challenge League 15 Tore für Aarau.

Sène zu Lausanne-Sport

Lausanne-Sport baut weiter an der Mannschaft für die kommende Super-League-Saison. Der Aufsteiger verpflichtete den senegalesischen Stürmer Kaly Sène, der zuletzt beim FC Basel unter Vertrag stand, aber kaum zum Einsatz kam. Der 22-Jährige erhielt in Lausanne einen Kontrakt für die nächsten 3 Saisons. Gleichzeitig bindet der Klub Antoine Bernede ebenfalls für 3 Jahre an sich. Der 24-jährige zentrale Mittelfeldspieler kam im Winter auf Leihbasis von Red Bull Salzburg an den Genfersee und wechselt nun fix zu den Waadtländern.

Huber von Aarau zum FCZ

Der FCZ verpflichtet Nachwuchs-Goalie Silas Huber. Der 17-Jährige wechselt per sofort vom FC Aarau zu den Zürchern. Huber gehört der U18-Nationalmannschaft an, für die er bislang 3 Länderspiele bestritt. Beim FCZ wird er vorerst in den Kader der U21 aufgenommen.

Lausanne-Ouchy engagiert Mittelfeldspieler

Stade-Lausanne-Ouchy hat den französischen Mittelfeldspieler Maxence Renoud verpflichtet. Der 23-Jährige kommt aus der vierthöchsten Liga Frankreichs von Lyon La Duchère zum Super-League-Aufsteiger.