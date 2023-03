Legende: Es darf gejubelt werden Die EM-Teilnahme ist gesichert (Archiv). Keystone/SAMUEL GOLAY

U17-Nati trotz 1:2 an der EM dabei

Die Schweizer U17-Nationalmannschaft hat sich die Teilnahme an der diesjährigen EM in Ungarn (17. Mai bis 2. Juni) gesichert. Den Spielern von Nationalcoach Sascha Stauch reichte zum Abschluss der Qualifikation eine knappe Niederlage gegen Titelverteidiger Frankreich (1:2), um den benötigten 2. Gruppenplatz zu verteidigen. Beim Miniturnier in Albanien liessen sie den Gastgeber und Lettland hinter sich. Für die Schweizer U17, die 2002 Europameister und 2009 Weltmeister war, wird es die 9. Teilnahme an der seit 2002 jährlich stattfindenden EM sein.