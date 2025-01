Servette verpflichtet Juventus-Talent – Janko weiter out

Servette leiht Nonge aus

Servette hat am Freitag die Verpflichtung von Joseph Nonge bekanntgegeben. Der 19-jährige Belgier wird von Juventus Turin bis Ende Saison ausgeliehen, danach besitzen die Genfer die Option einer definitiven Übernahme. Nonge, der im zentralen Mittelfeld beheimatet ist, war zuletzt an Troyes in die Ligue 2 ausgeliehen. Dort kam der U20-Nationalspieler Belgiens allerdings lediglich zu 6 Einsätzen. Für Juventus hat Nonge bis anhin 4 Partien bestritten.

Janko weiterhin out

Verteidiger Saidy Janko wird den Young Boys weiterhin nicht zur Verfügung stehen. Der 29-jährige Nationalspieler Gambias, der in der laufenden Saison aufgrund verschiedener Verletzungen noch kein Spiel bestreiten konnte, muss sich demnächst einer Rückenoperation unterziehen. Die Berner gehen davon aus, dass Janko erst in der nächsten Spielzeit wieder zur Verfügung stehen wird.

Super League