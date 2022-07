Legende: Der Neue beim FCL ist auch U21-Internationaler Jakub Kadak. Imago/AFLOSPORT

Slowake Jakub Kadak langfristig zum FC Luzern

Der FC Luzern hat den slowakischen Mittelfeldspieler Jakub Kadak für vier Jahre an sich gebunden. Der 21-Jährige stösst vom slowakischen Erstligisten AS Trencin zu den Innerschweizern. Kadak spielte bisher ausschliesslich für den Klub aus der Westslowakei. 2018 debütierte er im Fanionteam. In seither 94 Spielen erzielte er 26 Tore und bereitete 17 weitere Treffer vor.

Lugano holt Schaffhausens Bislimi

Lugano hat den zentralen Mittelfeldspieler Uran Bislimi vom Challenge-League-Klub FC Schaffhausen verpflichtet. Der 22-jährige Schweiz-Kosovare unterschrieb einen Vertrag bis 2026. Bislimi ist gebürtiger Basler und durchlief beim FCB die Nachwuchsstufen. Nach Einsätzen für die Schweizer U19 stand er zuletzt in der U21 des Kosovo im Aufgebot.

Rizzo und Borenovic zum Verband

Der Schweizerische Fussballverband hat für zwei Nachwuchsauswahlen Trainer mit Super-League-Erfahrung engagiert. Die U19 wird neu vom ehemaligen FCZ-Coach Massimo Rizzo betreut. Der 48-Jährige folgt auf Bruno Berner (Winterthur). Der zwischenzeitliche Lausanne-Coach Ilija Borenovic löst bei der U18 Francesco Gabriele ab.