Spielabtausch in der Super League – Zanetti übernimmt Bellinzona

Legende: Treffen einen Tag später als geplant aufeinander Basel und der FCSG. Freshfocus/Marc Schumacher

2 Anpassungen in der Super League

Der Höhenflug des FC Basel auf europäischer Ebene mit der Qualifikation für die Halbfinals in der Conference League hat in der Super League einen Spielabtausch zur Folge. Die Partie der 33. Runde zwischen St. Gallen und dem FCB wird um einen Tag auf Sonntag, 14. Mai, verschoben (Spielbeginn 16:30 Uhr). Dafür wird das Spiel GC – Luzern einen Tag früher – am Samstag, 13. Mai (18:00 Uhr) – stattfinden.

5. Trainer in dieser Saison für Bellinzona

Der neue Trainer der AC Bellinzona heisst Sergio Zanetti. Der 55-jährige Argentinier ist in dieser Saison bereits der fünfte Coach auf der Bank des Tessiner Challenge-League-Klubs. Bellinzona nahm die Meisterschaft im letzten Sommer mit David Sesa als Trainer in Angriff. Danach folgten im Stadio Comunale Baldo Raineri und Stefano Maccoppi. Dazu sprang dreimal Assistent Fernando Cocimano ein. Zanetti, der als Aktiver von 2003 bis 2006 für Bellinzona spielte, ist der ältere Bruder des langjährigen Inter-Mailand-Captains Javier.