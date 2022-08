Malin Gut spielt nächste Saison nicht

Eines der grössten Talente des Schweizer Frauen-Fussballs hängt die Fussball-Schuhe an den Nagel – zumindest vorübergehend. Malin Gut verkündete ihren Entscheid am Mittwoch auf den sozialen Netzwerken: «Ich habe mich entschieden, nächste Saison eine Pause einzulegen». Sie freue sich auf neue Erfahrungen, die sie als Fussballerin nicht habe machen können. Die 22-Jährige galt schon früh als hochbegabt und gab mit 17 Jahren ihr Debüt im Nationalteam. 2020 wechselte sie zu Arsenal London, schaffte nach einem Kreuzbandriss vor einem Jahr aber den Durchbruch nicht ganz und blieb zuletzt 14 Monate ohne einen Ernstkampf. Die EURO in England verpasste sie knapp, weil sie dem letzten Kaderschnitt zum Opfer gefallen war.

Kryeziu zu Winterthur

Der Super-League-Aufsteiger FC Winterthur verstärkt sich mit dem defensiven Mittelfeldspieler Hekuran Kryeziu. Der 29-Jährige kehrt damit ein Jahr nach seinem Abgang beim FC Zürich zurück in die Schweizer Meisterschaft. Der in Luzern geborene kosovarische Nationalspieler bringt die Erfahrung von über 200 Super-League-Partien und 27 Länderspielen mit.

Neuzugang für St. Gallen

Der FC St. Gallen hat Grégory Karlen unter Vertrag genommen. Der 27-Jährige, der im offensiven Mittelfeld spielt, war zuletzt vereinslos. Karlen unterschrieb einen Vertrag bis zum Ende der laufenden Saison. Er spielte seit Anfang 2018 für den FC Thun in der Super und Challenge League. In der vergangenen Saison traf er in 34 Partien einmal und lieferte 4 Vorlagen.

06:04 Video Archiv: St. Gallen schlägt Meister FCZ Aus Sport-Clip vom 30.07.2022. abspielen. Laufzeit 6 Minuten 4 Sekunden.

Luzerns Tasar wieder zurück

Der vor kurzem vom FC Luzern zum türkischen Erstligisten Giresunspor ausgeliehene Varol Tasar kehrt per sofort in die Innerschweiz zurück und wird bis auf weiteres Teil des Kaders der 1. Mannschaft sein. Aufgrund eines juristischen Hindernisses hat sich der FCL entschieden, den auf ein Jahr befristeten Leihvertrag mit dem türkischen Klub Giresunspor per sofort aufzulösen.

Garcia fehlt YB

Ulisses Garcia wird YB wegen einer Muskelverletzung am linken Oberschenkel rund drei Wochen nicht zur Verfügung stehen. Der Schweizer Nationalspieler hatte sich die Blessur am Sonntag in der Partie gegen GC (1:1) zugezogen.