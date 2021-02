Legende: Duellieren sich zweimal mit Frankreich Die Schweizer Nationalspielerinnen Svenja Fölmli, Alisha Lehmann und Riola Xhemaili. Freshfocus

2 Testspiele statt «Tournoi de France»

Das «Tournoi de France» (17. bis 23. Februar) findet nicht statt. Das bestätigte der Schweizerische Fussballverband am Donnerstag. Norwegen und Island hatten zuvor ihre Teilnahme wegen der angespannten gesundheitlichen Situation kurzfristig abgesagt. Das Schweizer Frauen-Nationalteam testet in der Vorbereitung auf die EM-Barrage im April ersatzweise 2 Mal gegen Frankreich. Die Länderspiele Nummer 22 und 23 gegen «Les Bleuettes» finden am 20. und 23. Februar statt. Beide Partien werden im Stade Saint-Symphorien in Metz ausgetragen.