Die 6. EM-Quali soll es für die Schweizer U21 sein Filip Stojilkovic und Co. sind ab März gefordert.

EM-Quali-Gegner der Schweizer U21 sind bekannt

Die Schweiz trifft in der Qualifikation für die U21-EM im Jahr 2025 in der Slowakei in der Gruppe E auf Rumänien, Finnland, Albanien, Montenegro und Armenien. Die neun Gruppensieger und die besten drei Gruppenzweiten erreichen direkt die Endrunde. Das im Uefa-Ranking auf dem 11. Platz liegende Schweizer U21-Nationalteam möchte sich zwischen März 2023 und Oktober 2024 zum dritten Mal in Folge für die EM der ältesten Nachwuchs-Auswahlen qualifizieren. In diesem Sommer findet das Turnier in Georgien und Rumänien statt. Das Team von Patrick Rahmen trifft auf Frankreich, Italien sowie Norwegen.

Rahmens erster Nati-Zusammenzug als Trainer der U21

Luzern leiht Ardaiz an Winterthur aus

Der FC Luzern leiht Stürmer Joaquin Ardaiz bis zum Ende der Saison an den FC Winterthur aus. Der 24-Jährige aus Uruguay stiess im Sommer als bester Torschütze der vergangenen Saison in der Challenge League von Schaffhausen zu den Zentralschweizern, konnte sich beim FCL aber nicht durchsetzen. Ardaiz stand in der laufenden Meisterschaft in der Super League nur fünfmal in der Luzerner Startelf und wurde zehnmal eingewechselt. Dabei erzielte er einen Treffer.