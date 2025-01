Legende: Von Argentinien in die Schweiz Cristian Nuñez. Yverdon-Sport

Neuer Mittelfeldspieler für Yverdon

Yverdon verstärkt sein Kader mit dem paraguayischen Mittelfeldspieler Cristian Nuñez. Der 27-Jährige spielte zuletzt in Argentinien für den Erstligisten Banfield. In Yverdon unterschrieb der 1,66 m grosse, auf Defensivaufgaben spezialisierte Südamerikaner einen Vertrag bis Sommer 2026, teilte der Klub in den sozialen Medien mit. Das seit der Winterpause von Paolo Tramezzani trainierte Yverdon wartet seit Ende Oktober auf einen Sieg. In der Super League belegen die Waadtländer, die am Samstag Servette empfangen, den vorletzten Platz.

CL-Final der Frauen in Basel?

Der Schweizerische Fussballverband will den Champions-League-Final der Frauen 2027 nach Basel holen. Die Uefa nimmt noch bis 19. März Bewerbungen entgegen. Neben Basel kandidieren bislang auch die Städte Warschau (Nationalstadion), Barcelona (Camp Nou) und Cardiff (National Stadium of Wales). Die Vergabe erfolgt Ende Mai 2025. Marion Daube, Direktorin Frauenfussball im SFV, ordnet die Chancen wie folgt ein: «Die konkurrierenden Städte – insbesondere deren Stadien – sind gross. Die Vergabe der EM hat aber auch gezeigt, dass nichts unmöglich ist und wir auch hier überzeugt sind, ein kompetitives Dossier mit dem Standort Basel abgegeben zu haben.»

Super League erhält neuen Sponsor

Der Onlinehändler Brack wird Titelsponsor der Super League. Der Vertrag mit der höchsten Schweizer Fussball-Liga tritt ab der Saison 2025/26 in Kraft und ist auf mindestens fünf Jahre festgelegt. Brack löst die Credit Suisse ab, die in der Zwischenzeit von der UBS übernommen wurde. Die Bank bleibt laut Mitteilung der Swiss Football League im Klubfussball engagiert und wird sich als Impact Partnerin der Super League für vorerst drei Jahre auf Nachwuchsprojekte konzentrieren. Brack war bereits von 2013 bis 2021 Namenssponsor der Challenge League. Der damalige Nachfolger, der Pizzakurier Dieci, hat seinen Vertrag als Namenssponsor der zweithöchsten Spielklasse um drei Jahre verlängert.

