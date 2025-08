Legende: Muss noch eine Zeit lang pausieren Loïc Lüthi. Freshfocus/Martin Meienberger

Lüthi weitere Wochen out

Der FC Winterthur muss noch mehrere Wochen ohne Loïc Lüthi auskommen. Wie die Eulachstädter mitteilten, leidet der 21-jährige Innenverteidiger an einer Entzündung am Oberschenkelknochen, die er sich zu Beginn der intensiven Vorbereitungsphase zugezogen hat. Vergangene Saison gehörte das Eigengewächs in 26 von 38 Meisterschaftsspielen der Startelf des FCW an.