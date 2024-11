Legende: Enttäuscht Xamax' Francesco Lentini. Keystone/Anthony Anex

Kein regeltechnischer Fehler: Xamax-Protest ohne Wirkung

Das Spiel der 15. Challenge-League-Runde zwischen Neuchâtel Xamax und Thun wird nicht wiederholt. Die Disziplinarkommission der Swiss Football League wies einen Protest der Neuenburger ab. Man sei zum Schluss gekommen, dass kein regeltechnischer Fehler seitens des Schiedsrichters vorgelegen habe, begründete die SFL den Entscheid am Donnerstag. Der Schiedsrichter habe zu Recht davon ausgehen können, dass der Ball zum Zeitpunkt seines Pfiffs nicht mehr im Spiel war – also hinter der Torlinie. Ausserdem liege ein etwaiger Irrtum des Schiedsrichters in dieser Hinsicht in seinem Ermessen und stelle somit kein technisches Vergehen dar.

Der Entscheid ist für die Instanzen der Swiss Football League endgültig. Xamax hatte nach der 2:3-Niederlage Protest gegen das Ausgleichstor der Thuner zum 2:2 in der 89. Minute eingelegt.