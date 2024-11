Legende: Stehen im Cup-Viertelfinal Die YB-Frauen (Archiv-Bild). Keystone / PETER KLAUNZER

Schweizer Cup: YB und Aarau siegreich

Im Schweizer Cup der Frauen kam es am Samstag im Achtelfinal zu zwei Duellen zwischen Superligisten. Trotz frühem Rückstand behielten die Bernerinnen gegen GC die Oberhand. Courtney Aliza Strode traf doppelt (42./53.), ehe Noa Linn Münger in der 80. Minute sehenswert zum 3:1-Schlussstand traf. Im zweiten Aufeinandertreffen zweier erstklassigen Teams setzte sich Aarau 3:1 gegen Luzern durch. Der FCZ (4:0 gegen Küssnacht), der FC Basel (7:0 gegen Biel) und St. Gallen (4:0 gegen Düdingen) hielten sich schadlos.

Challenge League: Thun übernimmt Tabellenspitze

Der FC Thun gewinnt das Spitzenspiel der 14. Runde der Challenge League und setzt sich an die Tabellenspitze. Die Berner schlagen Etoile Carouge mit 2:1. Declan Frith mit seinem fünften Tor in den letzten drei Spielen und Miguel Castroman sorgten für die Tore der Thuner. Etoile Carouge kam erst in der 90. Minute zum Anschlusstor. Einen deutlichen Sieg gab es für den FC Aarau. Dieser feierte in Bellinzona mit 4:1 den vierten Erfolg in den letzten fünf Partien. Valon Fazliu traf zweimal.