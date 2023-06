Legende: Mann für das zentrale Mittelfeld Lukasz Lakomy erhält bei YB einen langfristigen Vertrag. zvg

YB verpflichtet Polen

Lukasz Lakomy wechselt von Zaglebie Lubin zu den Young Boys. Der Double-Sieger bindet den 22-Jährigen für 5 Jahre an sich. Der zentrale Mittelfeldspieler erzielte in der abgelaufenen Saison für den Tabellenneunten der polnischen Liga in 34 Spielen 4 Tore und 3 Assists. Für die U21-Nationalmannschaft Polens absolvierte Lakomy, der im Nachwuchs von Legia Warschau ausgebildet worden war, 2 Partien.

Meier übernimmt bei Schaffhausen

Der ehemalige Schweizer Nationalspieler André «Bigi» Meier wird Trainer bei Schaffhausen. Der 73-jährige Meier kam bereits im vergangenen August in die Munotstadt. Er übernahm bei 3 Pflichtspielen die Verantwortung an der Seitenlinie. Der FCS wartete damals auf die Sonderbewilligung für Cheftrainer Hakan Yakin. Yakin verliess den Klub am Ende der letzten Challenge-League-Saison.

Profiverträge für Willimann und Dantas Fernandes

Der FC Luzern hat die Eigengewächse Mauricio Willimann und Ruben Dantas Fernandes mit Profiverträgen ausgestattet. Während Innenverteidiger Willimann im Klub bleibt, wird der linke Abwehrspieler Dantas Fernandes für eine Saison an Wil in die Challenge League ausgeliehen.