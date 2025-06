Legende: Zurück nach Frankreich Abdu Conté. Freshfocus / Claudio De Capitani

Zwei Abgänge bei YB

Abwehrspieler Abdu Conté spielt in der kommenden Saison nicht mehr für YB. Die Berner haben sich entschieden, die Kaufoption beim Portugiesen nicht zu ziehen. Der 27-Jährige kehrt damit in die Ligue 2 zu Troyes zurück. Bei Lille-Leihspieler Alan Virginius laufen derzeit Gespräche zwischen allen Beteiligten, so YB in einer Mitteilung. Keine Zukunft in Bern hat Sadin Crnovrsanin. Der Innenverteidiger, zuletzt auf Leihbasis bei Wil, wechselt zum SSV Ulm in die 3. Bundesliga.

Schmitz wechselt zu Bayern 2

Der 30-jährige Aussenverteidiger Benno Schmitz verlässt den Grasshopper Club Zürich mit sofortiger Wirkung und wechselt in die zweite Mannschaft des FC Bayern München. Der Deutsche hatte ein Jahr beim Rekordmeister gespielt und in 30 Pflichtspielen sieben Treffer vorbereitet.

