Serey Die rettet Ivorern einen Punkt

Die Elfenbeinküste hat sich am Afrika-Cup in Gabun auch im 2. Gruppenspiel mit einem Unentschieden begnügen müssen. Der Titelverteidiger muss damit um das Weiterkommen zittern.

Beim 2:2 gegen die Kongo rettete Basels Serey Die den Ivorern mit seinem Ausgleich in der 67. Minute immerhin den 2. Punkt. Sein Schuss aus rund 20 Metern wurde für Kongos Hüter Matampi unhaltbar abgelenkt.

Die Kongolesen bleiben damit an der Spitze der Gruppe C. Am Abend spielt Togo gegen das noch punktelose Marokko.