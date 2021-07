Sieg an der Copa America

Endlich hat es geklappt für Lionel Messi. Nach Jahren des Scheiterns – unter anderem im WM-Final 2014 an Deutschland – konnte der Superstar einen grossen Titel mit Argentinien feiern. Die «Albiceleste» setzte sich in der Nacht auf Sonntag im Endspiel der Copa America im legendären Maracanã-Stadion von Rio de Janeiro mit 1:0 gegen Titelverteidiger und Gastgeber Brasilien (mit Neymar) durch.

Damit erfüllte sich der derzeit vereinslose Messi den langgehegten Traum. Bisher hatte er lediglich die Goldmedaille bei den Olympischen Spielen 2008 im Trikot Argentiniens gewonnen.

Di Maria entscheidet die Partie

Den einzigen Treffer im Final erzielte Angel Di Maria. In der 21. Minute lupfte der Spieler von Paris Saint-Germain nach einem langen Pass aus der eigenen Hälfte den Ball über den brasilianischen Torhüter Ederson zum 1:0 ins Tor.

Nur wenige tausend Zuschauer konnten das Endspiel im Maracanã live verfolgen. Die Stadtverwaltung von Rio de Janeiro hatte wegen der Corona-Pandemie nur begrenztes Publikum zugelassen.

Neymar gratuliert Messi , Link öffnet in einem neuen Fenster

Zum besten Spieler des Turniers wurde nicht wie üblich ein Akteur, sondern ausnahmsweise zwei Spieler ausgezeichnet: Mit Messi und Neymar wurden die beiden Superstars der Veranstaltung geehrt.

Platz 3 an Kolumbien

Bereits am Freitag war der kleine Final über die Bühne gegangen. Mit einem Sieg über Peru sicherte sich dabei die kolumbianische Nationalmannschaft Rang 3. Das Team von Trainer Reinaldo Rueda setzte sich in Brasilia 3:2 durch. Den entscheidenden Treffer markierte Luis Diaz vom FC Porto in der 93. Minute mit einem sehenswerten Distanzschuss.