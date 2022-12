Familie versammelt sich an Weihnachten bei Pelé im Spital

Pelés Familie hat Weihnachten bei dem schwer kranken brasilianischen Fussball-Star im Spital verbracht. Tochter Kelly Cristina Nascimento veröffentlichte am Samstagabend auf Instagram ein Foto von Pelés Frau Marcia Aoki und weiteren Familienmitgliedern. Aus dem Albert-Einstein-Spital in Sao Paulo schrieb sie: «Frohe Weihnachten. Dankbarkeit, Liebe, Zusammenhalt, Familie. Die Essenz von Weihnachten.»

Legende: Tiefe Betroffenheit Fans von Pelé und seiner ehemaligen Mannschaft Santos vor dem Spital. Reuters/Carla Carniel

Auch Pelés Sohn Edinho besuchte seinen Vater in der Klinik. Er postete auf Instagram ein Foto, auf dem er die Hand der Fussball-Legende hält. «Vater ... meine Stärke ist deine», schrieb er dazu. Am Freitag noch hatte Edinho gegenüber brasilianischen Medien seine Abwesenheit am Krankenbett des Vaters verteidigt. «Ich wäre gerne dabei, aber ich bin meiner Aufgabe verpflichtet. Ich bin kein Arzt, ich könnte nicht viel helfen», sagte er der Tageszeitung Estadao. Edinho war erst vor kurzem zum Trainer des brasilianischen Fussballvereins Londrina im Bundesstaat Parana ernannt worden.

Bach schickt Botschaft an Pelé Box aufklappen Box zuklappen IOC-Präsident Thomas Bach liess Brasiliens todkranker Fussball-Legende eine Nachricht zukommen. «Pelé, unsere Gedanken sind bei dir», schrieb der 68-Jährige an Heiligabend: «Ich wünsche dir von ganzem Herzen das Allerbeste.» 2016 hatte der Chef des Internationalen Olympischen Komitees Pelé in dessen Heimatstadt Santos den olympischen Orden verliehen.

«Noch eine Nacht zusammen»

Brasilien bangt rund um die Festtage mehr denn je um sein grösstes Idol Pelé. Schon in der Nacht auf Samstag hatte Kelly Cristina Nascimento ein Foto ihres Vaters aus dem Spital auf Instagram veröffentlicht. Auf dem Bild ist der 82-Jährige im Krankenbett zu sehen, dabei hält er seine Tochter im Arm. «Wir machen hier weiter, im Kampf und im Glauben. Noch eine Nacht zusammen», schrieb sie dazu.

Legende: Berührend: Vater und Tochter im Spital. Instagram/Kely Nascimento

Zustand hat sich verschlechtert

Das Hospital hatte bereits am Mittwoch mitgeteilt, Pelé weise ein Fortschreiten seiner Krebserkrankung auf und benötige eine intensivere Betreuung aufgrund von Nieren- und Herzproblemen.

Die Fussball-Legende befindet sich seit dem 29. November im Spital, um die Chemotherapie gegen einen Dickdarmtumor neu einzustellen. Medienberichten zufolge soll die Chemotherapie bei Pelé zuletzt nicht mehr angeschlagen haben. Zudem habe das Spital die nächsten Angehörigen gebeten, ins Land zurückzukehren.