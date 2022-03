Legende: Blumen erinnern an die Stadionkatastrophe Denkmal am Stadion von Sheffield Wednesday. imago images

Es war der Halbfinal im FA-Cup 1989, welcher das Hillsborough-Stadion in Sheffield schlagartig zum Synonym für eine der grössten Tragödien in der Geschichte des Fussballs verkommen liess. Beim Duell zwischen Nottingham Forest und Liverpool liessen 96 Menschen ihr Leben, nachdem es auf einer überfüllten Tribüne zu chaosartigen Szenen gekommen war.

Andere Vorzeichen

33 Jahre später stehen sich die Teams nun erneut gegenüber. Auch wenn Erinnerungen an die Katastrophe von damals aufkommen, gibt es am 20. März beim 1. Ernstkampf der beiden Klubs seit 23 Jahren Unterschiede: Nebst der angepassten Infrastruktur in englischen Stadien als Folge des damals durchgeführten «Taylor Report», der etwa die Stehplätze aus den Stadien verbannte, ist mit dem City Ground auch der Spielort ein anderer.

Statt in der Heimat von Sheffield Wednesday ist diesmal Nottingham Forest der Gastgeber. Und in seinem eigenen Stadion will der Zweitligist die nächste Cup-Sensation schaffen: Nach Arsenal und Leicester soll auch Liverpool dran glauben müssen.

