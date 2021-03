Gruppe A: Deutschland bezwingt Ungarn

Ungarn - Deutschland 0:3

Deutschland ist erfolgreich in die U21-EM gestartet. Das Team von Coach Stefan Kuntz bezwang Gastgeber Ungarn in Szekesfehervar mit 3:0. Mann des Spiels war Ridle Baku vom VfL Wolfsburg. Der 22-Jährige bereitete Lukas Nmechas Führungstor vor (61.) und erzielte die beiden anderen Treffer selbst (66./73.). Ohne den angeschlagenen Hoffnungsträger Youssoufa Moukoko offenbarten die Deutschen aber vor der Pause auch Schwächen im Abschluss.

Rumänien - Niederlande 1:1

In Budapest mussten sich die Niederlande mit einem Remis gegen Rumänien begnügen. Die Führung durch Ajax-Verteidiger Perr Schuurs (16.) glich Andrei Ciobanu (20.) mit einem Freistoss aus 25 Metern aus.

Resultate Übersicht Gruppe A

Gruppe B: Sicherer Sieg für Spanien

Slowenien - Spanien 0:3

Spanien startete mit einem 3:0-Sieg über Co-Gastgeber Slowenien in die Gruppenphase. In Maribor dominierten die Spanier die 1. Hälfte, die besseren Chancen hatten allerdings die Gastgeber. Nach dem Seitenwechsel sicherten Stürmer Javi Puado (53. Minute) und Gonzalo Villar (54.) mit einem Doppelschlag sowie Juan Miranda (89.) den Auftakterfolg für die Iberer.

Tschechien - Italien 1:1

Mitfavorit Italien musste sich in Celje gegen Tschechien mit einem 1:1 begnügen. Gianluca Scamacca schoss die «Azzurrini» nach einem sehenswerten Spielzug in Führung (31.). Per Eigentor durch Italiens Giulio Maggiore gelang den Tschechen der Ausgleich (75.). In der Schlussphase sah der vierfache italienische A-Nationalspieler Sandro Tonali nach einem Tritt die rote Karte (84.), Riccardo Marchizza zudem noch Gelb-Rot (90.+4).