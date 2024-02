Die Fifa hat am Sonntagabend den Spielplan der WM 2026 in den USA, Kanada und Mexiko bekanntgegeben.

WM 2026 beginnt in Mexiko-Stadt – Final steigt in New Jersey

Legende: Hier wird die WM 2026 eröffnet Das Aztekenstadion in Mexiko-Stadt von oben. imago images/Zuma Press/Archiv

Im historischen Aztekenstadion von Mexiko-Stadt wird am 11. Juni 2026 das WM-Eröffnungsspiel über die Bühne gehen. Dies gab Fifa-Präsident Gianni Infantino am Sonntagabend im Rahmen einer grossen Liveshow in Miami bekannt.

Das altehrwürdige Stadion in Mexikos Hauptstadt mit einer Kapazität von 87'500 Zuschauern wird damit zur ersten Arena der WM-Geschichte, in der bei drei Endrunden Spiele ausgetragen werden. Sowohl die WM 1986 mit der berühmten «Hand Gottes» von Argentiniens Legende Diego Maradona im Viertelfinal gegen England als auch die Endrunde 1970 mit Brasiliens Finalsieg gegen Italien fanden dort statt.

WM-Final in NFL-Spielstädte

Der Final der ersten WM-Endrunde mit 48 Mannschaften, bei der neben Mexiko auch die USA und Kanada Gastgeber sind, wird am 19. Juli im MetLife Stadium in East Rutherford, New Jersey stattfinden. Es ist dies die Heimat der beiden Football-Teams New York Giants und New York Jets und bietet Platz für rund 82'500 Fans.

Die WM 2026 findet in insgesamt 16 Städten statt, 11 davon liegen in den USA.