Legende:

Lee Chung-yong (Südkorea)

Der 30-jährige Mittelfeldspieler mit der Erfahrung aus über 200 Spielen in den zwei höchsten englischen Ligen (Crystal Palace, Bolton) spielt derzeit beim VfL Bochum in der 2. Bundesliga. Der südkoreanische Captain nahm an den WM-Endrunden 2010 und 2014 teil. 2013 traf er in einem Testspiel gegen die Schweiz.

Imago