Passend zur Euphorie im Land rund um die bevorstehende Women’s EURO 2025 setzt SRF ein weiteres wichtiges Zeichen für den Fussball: An der Heim-EM wird mit Rachel Rinast erstmals eine Frau in der Schweiz Fussballspiele im TV kommentieren.

Zum ersten Mal als Kommentatorin im Einsatz stehen wird Rinast am 4. Juli bei der Partie Dänemark-Schweden. Daneben wird sie als Co-Kommentatorin gemeinsam mit Calvin Stettler weiterhin die Spiele des Schweizer Nationalteams der Frauen am Mikrofon begleiten. In der kommenden Saison wird die ehemalige Schweizer Nationalspielerin in erster Linie Spiele in der Europa League und Conference League kommentieren.

Legende: Pionierin des Sportjournalismus Rachel Rinast. SRF

Schweizerisch-deutsches Multitalent

Rachel Rinast bereichert seit rund zwei Jahren die SRF-Fussballberichterstattung als Expertin und Co-Kommentatorin. Zuvor war die schweizerisch-deutsche Doppelbürgerin viele Jahre als Fussballerin aktiv. Für die Schweizer Nationalmannschaft stand die Aussenverteidigerin in 48 Partien auf dem Feld, darunter auch an Europa- und Weltmeisterschaften.

Für den 1. FC Köln absolvierte die gebürtige Kölnerin insgesamt 175 Spiele. Im Trikot der «Geissböcke» sowie Bad Neuenahrs, Freiburgs und Leverkusens lief sie exakt 100-mal in der Deutschen Bundesliga auf. Zudem verfügt die 34-Jährige über die UEFA B-Trainerlizenz.

«Bedeutet mir viel, Pionierin zu sein»

Dass sie als erste Frau in der Schweiz live Fussballspiele kommentieren wird, erfüllt Rinast mit Stolz: «Es bedeutet mir viel, Pionierin zu sein und dazu beitragen zu können, dass sich das Publikum an weibliche Stimmen bei Fussballspielen gewöhnt. Ich hoffe, ich kann damit Mädchen und Frauen auch inspirieren und anspornen.»

Reto Gafner, im Bereich Live Sport SRF verantwortlich für die Fussballberichterstattung, sagt: «Wir fördern seit Jahren weibliche Stimmen im Fussball. Die erste Live-Kommentatorin ist der nächste wichtige Schritt in diesem Prozess. Als Co-Kommentatorin bei den Nati-Spielen überzeugte Rachel Rinast mit ihrer erfrischenden, herzhaften Art. Ich freue mich, dass sie ihre Fähigkeiten bei SRF künftig noch stärker einbringen kann.»