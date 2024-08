Per E-Mail teilen

Per E-Mail teilen E-Mail

Per WhatsApp teilen

Per WhatsApp teilen WhatsApp

Legende: Das Tischtuch ist zerschnitten Thibaut Courtois und Domenico Tedesco haben das Heu nicht auf der gleichen Bühne. imago images/Belga

«Leider habe ich nach den Ereignissen mit dem Trainer und nach reiflicher Überlegung beschlossen, unter seiner Leitung nicht in die belgische Nationalmannschaft zurückzukehren. In dieser Angelegenheit übernehme ich meinen Teil der Verantwortung», schrieb der Goalie von Real Madrid in den sozialen Medien.

Konflikt schwelt seit über einem Jahr

Der Konflikt zwischen dem 32-Jährigen und Tedesco erreicht damit einen neuen negativen Höhepunkt. Am Ursprung der verfahrenen Situation stand das Länderspiel gegen Österreich (1:1) im Juni 2023, als Tedesco statt Courtois, der davor für sein 100. Länderspiel geehrt worden war, Stürmer Romelu Lukaku die Captainbinde für den verletzten Kevin De Bruyne gab.

Der Schlussmann reiste nach dem Spiel ab, obwohl noch eine Partie gegen Estland anstand. Nach anschliessenden gegenseitigen Anschuldigungen, in denen der 102-fache Internationale Courtois seinen Coach quasi der Lüge bezichtigte, artete der Streit aus.