Am Mittwoch fordert Europa-League-Sieger Frankfurt im Supercup in Helsinki Champions-League-Sieger Real Madrid.

Supercup Frankfurt vs. Real

Legende: Will eine Reaktion auf den missglückten Saisonstart zeigen Frankfurts Torhüter Kevin Trapp. imago images/Laci Perenyi

Nach der Euphorie durch den Gewinn der Europa League erlebt Frankfurt aktuell weniger erfreuliche Zeiten. In der Bundesliga ging man zum Auftakt gegen Bayern München 1:6 unter, zudem steht Leistungsträger Filip Kostic kurz vor dem Absprung. Im Supercup am Mittwoch in Helsinki gegen Real Madrid bietet sich nun die Chance, wieder für positive Schlagzeilen zu sorgen.

Das ist das Höchste, was man erreichen kann.

«So früh in der Saison die Möglichkeit auf einen Titel gegen ein solch renommiertes Team zu haben – besser geht es nicht», betonte Nationaltorhüter Kevin Trapp: «Wenn man sich mit einer Mannschaft messen kann, die 14-mal die Champions League gewonnen hat, ist das Höchste, was man erreichen kann.»

Offen ist, in welcher Form Real Madrid auflaufen wird. Die Madrilenen starten erst am kommenden Wochenende in der Liga – dennoch sind sie klarer Favorit. «Wir werden alles tun, um den ersten Titel der Saison zu gewinnen», sagte Vinicius Junior. Trainer Carlo Ancelotti machte zudem klar, dass man sich von der klaren Frankfurter Niederlage gegen die Bayern nicht täuschen lasse.