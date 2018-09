Bereits 2016 hatten Yann Sommer und Lara Dickenmann an den Swiss Football Awards die Auszeichnungen «Player of the year – men» und «Player of the year – woman» abgeräumt.

Für die 130-fache Nationalspielerin ist der Erfolg 2018 gar der dritte in Serie und der achte insgesamt. Sommer wird Nachfolger von Granit Xhaka, der im Vorjahr geehrt wurde.

Anlässlich der Awards-Show in Affoltern am Albis wurden weitere Gewinner erkoren:

Rookie of the year: Denis Zakaria

Denis Zakaria Trainer of the year: Vladimir Petkovic

Vladimir Petkovic Coolest Goal of the year: Xherdan Shaqiri (2:1 vs. Serbien an der WM 2018)

Xherdan Shaqiri (2:1 vs. Serbien an der WM 2018) Referee of the year: Adrien Jacottet

Adrien Jacottet Schweizer Cup Team of the year: FC Zürich

FC Zürich Schweizer Cup Tor de Suisse: Antonio Marchesano

Antonio Marchesano Fair play club of the year: FC Erde

SFV-Präsident Peter Gilliéron überreichte Stephan Lichtsteiner einen Spezial-Award für 100 Länderspiele. Diese Marke erreichte der Captain am 8. Juni 2018 im letzten WM-Test gegen Japan (2:0).

Mit 103 Einsätzen für die Nati wird der 34-jährige Lichtsteiner nur noch von Alain Geiger (112) sowie Heinz Hermann (118) übertroffen.