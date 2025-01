An der Swiss Football Night ist Granit Xhaka zum 3. Mal in Folge als «Nationalspieler des Jahres» ausgezeichnet worden.

Der Schweizerische Fussballverband (SFV) und die Swiss Football League (SFL) haben an der Swiss Football Night im Casino Bern die besten Spielerinnen und Spieler für deren Leistungen im Kalenderjahr 2024 geehrt.

Als «Nationalspieler des Jahres» wurde wie schon in den letzten beiden Jahren Granit Xhaka ausgezeichnet. Der Captain der Nati und Schweizer Rekordspieler (135 Länderspiele) führte die Schweiz an der EM in Deutschland in den Viertelfinal. Zudem blickt der 32-Jährige auf eine Traumsaison mit Bayer Leverkusen zurück. Im Sommer wurde die «Werkself» ungeschlagen deutscher Meister, gewann den DFB-Pokal und stand im Endspiel der Europa League.

Legende: Nati-Spieler 2024 Granit Xhaka. Keystone/Til Bürgy

Als beste Spielerin des Jahres im Nationalteam wurde erstmals Géraldine Reuteler ausgezeichnet. Sowohl bei der Nati wie auch bei ihrem Klub Eintracht Frankfurt ist die 25-Jährige aus dem Mittelfeld fast nicht mehr wegzudenken. Ihre starke Form bei der Eintracht nahm Reuteler zuletzt auch ins Nationalteam mit, wo sie beim Heimspiel gegen Australien zum Ausgleich traf.

Sowohl Xhaka als auch Reuteler waren in Bern nicht vor Ort, liessen sich aber per Video zuschalten.

Zudem wurden ausgezeichnet:

Super League Player: Renato Steffen (Lugano) : Nach seiner Rückkehr aus der Bundesliga steht der Flügelspieler in seiner 3. Saison mit den Tessinern und blickt auf ein starkes 2024 zurück. Zuletzt glänzte der Linksfuss als bester Vorlagengeber der Liga.

Women's Super League Player und Youngster Female: Naomi Luyet (YB) : Spätestens seit ihrem Traumtor zum überraschenden Erfolg über Frankreich im vergangenen Oktober ist die 18-Jährige auch im Nationalteam in aller Munde. Daneben setzte sich Luyet auch in der Wahl zum «Youngster Female» durch.

Youngster Male: Ardon Jashari (Brügge/BEL) : Der 22-Jährige hat in Belgiens Spitzenliga Fuss gefasst. In der U21 war Jashari zuletzt Captain, nachdem er an der EM 2024 zum Kader des A-Nationalteams gehört hatte.

Challenge League Player: Valon Fazliu (Aarau) : Der 28-jährige Mittelfeldspieler steht in seiner 3. Saison beim FCA. In den letzten beiden Saisons erzielte er für die Aargauer jeweils 14 Treffer. In der aktuellen Spielzeit hat Fazliu in 12 Partien bereits wieder 7 Mal getroffen.

In jeder Kategorie standen 3 Spielerinnen respektive 3 Spieler zur Wahl. Für das Endergebnis zählte das Resultat des Fan-Votings, die Stimmen der Medienschaffenden sowie jene einer Fachjury zu je einem Drittel.