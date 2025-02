Der SFV will seine Kräfte an einem neuen Standort bündeln. Aktuell sind noch Thun und Payerne übrig.

Legende: Geschäftsstelle auf Zeit? Geht es nach dem Willen des SFV, gehört das Haus des Schweizer Fussballs in Muri bei Bern schon bald der Vergangenheit an. Keystone/ALESSANDRO DELLA VALLE

2022 lancierte der SFV eine Machbarkeitsstudie. Gesucht war ein Standort, wo dereinst ein nationales Leistungszentrum entstehen soll. Anfangs waren Cham, Chur und Muntelier im Rennen. Später schied Chur aus und Payerne VD kam als neue Variante hinzu. Dann fiel auch Cham weg, dafür wurde neu Thun geprüft.

Kürzlich beschloss nun der SFV-Zentralvorstand, dass auch Muntelier nicht als Standort in Frage kommt. Weitere Untersuchungen hätten gezeigt, dass die Gemeinde am Murtensee «die spezifischen geologischen Anforderungen des Projekts nur teilweise erfüllt», wie der Verband schreibt. Die Studien für die Standorte Thun und Payerne würden fortgesetzt.

Der SFV will nach Vorbild des DFB-Leistungszentrums in Frankfurt seine Kräfte an einem Ort bündeln. In diesem Campus sollen unter anderem die neue SFV-Geschäftsstelle, Schulungsräume und Trainingsplätze für alle Nationalteams entstehen. Das Budget für den Neubau beträgt zwischen 35 und 50 Millionen Franken. Ursprünglich wollte man 2027 einziehen. Dieser Zeitpunkt ist jedoch inzwischen unrealistisch.