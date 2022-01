England: Für Xhaka ist gegen Liverpool nach 24 Minuten Schluss

Bitterer Abend für Granit Xhaka: Der Schweizer Nati-Captain flog im Halbfinal-Hinspiel des Ligacups auswärts gegen Liverpool bereits nach 24 Minuten mit der direkten roten Karte vom Platz. Xhaka, der nach seiner 2. Corona-Erkrankung zurück ins Arsenal-Kader gekehrt war, wurde für sein Notbremse-Foul gegen Diogo Jota des Feldes verwiesen. Für den 29-Jährigen war es der 2. Platzverweis der Saison – der 5. im Dress von Arsenal. Liverpool konnte aus der langen Überzahl allerdings keinen Profit schlagen. Die Partie endete 0:0, auch weil Takumi Minamino kurz vor Schluss das leere Tor aus kurzer Distanz verfehlte. Das Rückspiel findet am 20. Januar in London statt.

Spanien: Athletic fordert Real im Supercup-Final

Titelverteidiger Athletic Bilbao ist Real Madrid (3:2 n.V. gegen Barcelona am Mittwoch) in den Final des spanischen Supercups gefolgt. Bilbao entschied die Partie in der saudi-arabischen Hauptstadt Riad mit einem Doppelpack innert 4 Minuten kurz vor Schluss. Yeray Alvarez (77.) und der 11 Minuten zuvor eingewechselte Nico Williams (81.) drehten das Spiel für die Basken. Zuvor hatte Bilbao-Keeper Unai Simon Atletico unfreiwillig in Führung gebracht (62.): Ein von Joao Felix geköpfelter Ball sprang zunächst an den Pfosten und kullerte dann vom Rücken des am Boden liegenden spanischen Nationaltorhüters über die Linie. Der Final findet am Sonntag ebenfalls in Riad statt.