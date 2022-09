Der Ticker ist abgeschlossen

7:29 Aubameyang von Barcelona zu Chelsea Pierre-Emerick Aubameyang kehrt in die Premier League zurück. Der Stürmer aus Gabun wechselt mit einem Zweijahresvertrag von Barcelona zu Chelsea. Die Ablösesumme soll 12 Millionen Euro betragen. Zu den Katalanen war Aubameyang erst Anfang Februar gestossen. Chelsea ist seine zweite Station in England. Vor seinem kurzen Engagement in Barcelona war er während vier Jahren Teamkollege von Granit Xhaka bei Arsenal. Bei den Katalanen hat Aubameyang seinen Stammplatz nach der Ankunft von Robert Lewandowski verloren.

2:32 Gnonto verlässt den FCZ Kurz vor Ende des Transferfensters wird der Abgang von Wilfried Gnonto doch noch Tatsache. Der 18-jährige Stürmer verlässt den Meister FC Zürich und wechselt per sofort zu Leeds United. In der Premier League erhält das italienische Nachwuchstalent einen Vertrag bis 2027. Mehr dazu gibt es hier zu lesen.

0:14 Juventus' Arthur verstärkt Liverpool leihweise Nach holprigem Saisonstart hat Liverpool in letzter Minute noch einmal auf dem Transfermarkt zugeschlagen. Wie die «Reds» am Donnerstagabend bekannt gaben, wechselt der defensive Mittelfeldspieler Arthur Melo per Leihe für ein Jahr vom italienischen Rekordmeister Juventus Turin an die Anfield Road. Der 26-jährige Brasilianer war im Sommer 2020 vom FC Barcelona zu Juventus gewechselt. Für die Italiener bestritt Arthur 63 Pflichtspiele, in denen er einen Treffer und eine Vorlage erzielte.

0:11 Draxler leihweise zu Benfica Julian Draxler hat in letzter Sekunde doch noch den Absprung vom französischen Meister Paris St. Germain geschafft. Der 28-jährige Deutsche schloss sich unmittelbar vor Schliessung des Transferfensters Benfica Lissabon an und hofft dort auf mehr Einsatzzeit. Der offensive Mittelfeldspieler spielt bis Saisonende auf Leihbasis beim portugiesischen Spitzenklub.

18:00 Leipzig leiht Diallo von PSG aus Bundesligist RB Leipzig hat Abwehrspieler Abdou Diallo vom französischen Meister Paris St. Germain verpflichtet. Wie der Klub am Donnerstag bekannt gab, kommt der 26-Jährige für ein Jahr auf Leihbasis zu den Sachsen. Mit dem Transfer reagierte der Pokalsieger auf den Ausfall von Lukas Klostermann, der mit einer Syndesmosebandverletzung länger fehlt. Mit Layvin Kurzawa (Fulham) und Idrissa Gueye (Everton) verlassen zwei weitere PSG-Akteure den Klub.

16:15 Weigl von Benfica leihweise zu Gladbach Borussia Mönchengladbach hat sein Mittelfeld mit Julian Weigl verstärkt. Der 26-Jährige wechselt auf Leihbasis für den Rest der Saison vom portugiesischen Rekordmeister Benfica Lissabon an den Niederrhein. Über eine mögliche Kaufoption machte Gladbach keine Angaben. Für einen endgültigen Transfer soll laut portugiesischen Medien eine Ablösesumme von etwa 15 Millionen Euro vereinbart worden sein.

11:32 Manchester United macht Antony-Verpflichtung offiziell Manchester United hat den Mega-Transfer des brasilianischen Edeltechnikers Antony unter Dach und Fach gebracht. Wie der englische Rekordmeister am Donnerstag bekannt gab, erhält der 22-jährige Nationalspieler einen Vertrag bis 2027 mit der Option auf ein weiteres Jahr. United zahlt 95 Millionen Euro an Ajax Amsterdam, hinzu kommen Bonuszahlungen von bis zu 5 Millionen. Legende: Folgt seinem ehemaligen Trainer zu Manchester United Antony. IMAGO / Pro Shots

11:26 Akanji wird ein «Citizen»! Der in Dortmund nicht mehr erwünschte Manuel Akanji hat einen neuen Klub gefunden. Der 27-Jährige schliesst sich mit einem Vertrag bis 2027 dem englischen Meister Manchester City an. Akanji wechselte im Januar 2018 vom FC Basel zu Dortmund. Für den BVB bestritt der Innenverteidiger in viereinhalb Jahren 158 Spiele. Den grössten Erfolg mit Dortmund feierte Akanji 2021 mit dem Gewinn des DFB-Pokals. ManCity ist nun die zweite Ausland-Station für den Schweizer Nati-Spieler. Bei den "Citizens" wird Akanji teamintern auf grosse Konkurrenz treffen.

8:20 Luzern bedient sich bei Wil Der FC Luzern ist kurz vor der Schliessung des Transferfensters noch einmal aktiv geworden. Die Zentralschweizer verpflichteten vom Challenge-League-Klub Wil Ismajl Beka. Der 22-jährige Verteidiger hatte in den letzten beiden Saisons für Rapperswil-Jona in der Promotion League gespielt. Auf diese Saison hin kehrte der 1,97 m grosse Innenverteidiger zu seinem Stammklub Wil zurück und stand in den ersten 6 Partien in der Startformation. In Luzern unterschrieb der kosovarisch-schweizerische Doppelbürger einen bis Sommer 2025 gültigen Dreijahresvertrag.

21:20 Servettes Oberlin leihweise zu Thun Der FC Thun sichert sich nach Alexander Jankewitz von YB einen zweiten Spieler aus der Super League. Dimitri Oberlin stösst von Servette leihweise bis Ende Saison zum Challenge-League-Klub. Der beim FC Zürich ausgebildete Oberlin hatte seine bislang beste Zeit als Profi beim FC Basel, für den er in der Saison 2017/2018 auch vier Tore in der Champions League schoss. Im Frühjahr 2018 bestritt er sein einziges Länderspiel für die Schweizer A-Nationalmannschaft.

20:51 Balotelli wechselt ins Wallis Mario Balotelli geht in der Super League auf Torejagd. Der 32-jährige Italiener unterzeichnet mit dem FC Sion einen Vertrag über zwei Jahre. Mit Inter Mailand gewann er 2010 die Champions League und dreimal die Meisterschaft, mit Manchester City holte er den Premier-League-Titel. Mit der italienischen Nationalmannschaft hatte er seine grössten Auftritte während der EM 2012. Mit drei Toren trug er zum Vormarsch der Italiener bis in den Final bei.

20:26 Felix Mambimbi leihweise nach Leeuwarden Die Young Boys verkleinern ihr Kader weiter: Mit Felix Mambimbi verlässt ein weiterer Spieler die Berner. Der 21-jährige Stürmer wechselt leihweise bis Ende Saison in die höchste niederländische Liga zum SC Cambuur aus der Stadt Leeuwarden. Mambimbi schoss in 106 Partien für YB 14 Tore. Der Freiburger U21-Internationale war Teil der Meistermannschaften 2019, 2020 und 2021. Zudem gewann er 2020 mit den Bernern den Cup. Das Leihgeschäft beinhaltet keine Kaufoption.

19:34 Winterthur holt Schweizer Burkart aus Freiburg Der FC Winterthur hat seine Offensive mit dem Stürmer Nishan Burkart ergänzt. Der 22-jährige Schweizer wechselt leihweise bis Ende Saison zu den Eulachstädtern und bringt Erfahrung aus der Nachwuchsabteilung von Manchester United und dem SC Freiburg mit. Der Super-Ligist besitzt eine Kaufoption. Für die Breisgauer kam Burkart in der laufenden Saison in der 2. Mannschaft auf dritthöchster Stufe zu vier Einsätzen. Seine einzige Partie in der höchsten deutschen Spielklasse bestritt er im Frühling 2021, als er gegen Borussia Mönchengladbach in der Schlussphase eingewechselt wurde.

18:07 Leihe mit Kaufoption: Ajeti von Celtic zu Sturm Graz Der Schweizer Internationale Albian Ajeti wechselt auf Leihbasis von Celtic Glasgow für ein Jahr in die österreichische Bundesliga zu Sturm Graz. Der Klub aus der Steiermark besitzt für den 25-Jährigen zum Ende der Leihe eine Kaufoption. Ajeti stand seit 2020 in Schottland unter Vertrag, spielte in Glasgow aber nur eine Nebenrolle.

17:47 Moubandje kehrt in die Schweiz zurück Der ehemalige Schweizer Nationalspieler François Moubandje wechselt zum FC Sion. Der Linksverteidiger erhält im Wallis einen Zweijahresvertrag. Seit 2019 stand Moubandje bei Dinamo Zagreb unter Vertrag. Der kroatische Rekordmeister hatte ihn zuletzt aber in die türkische Süper Lig zu Alanyaspor und Göztepe Izmir ausgeliehen – seit Anfang Juli war der 32-Jährige vereinslos.

17:28 Ein Innenverteidiger für den Meister Der 25-jährige Innenverteidiger Nikola Katic wechselt per sofort von den Glasgow Rangers zum FC Zürich. Er unterschrieb beim Schweizer Meister einen Dreijahresvertrag bis Sommer 2025. Der 1,94 m grosse gebürtige Kroate war in der vergangenen Saison an Hajduk Split ausgeliehen. Dort wurde Katic kroatischer Pokalsieger. «Katic wird unsere Defensive mit seiner physischen Präsenz, seinem Kopfballspiel und seiner grossen Persönlichkeit stärken», freut sich FCZ-Sportchef Marinko Jurendic.

17:22 Basel holt Linksverteidiger Der FC Basel hat den italienischen Linksverteidiger Riccardo Calafiori verpflichtet. Der 20-Jährige wechselt per sofort von der AS Roma zum FCB. Calafiori unterschrieb in Basel einen Vertrag bis 2025 mit der Option auf eine weitere Saison. Der 1,85 m grosse gebürtige Römer bestritt in der letzten Saison 9 Serie-A-Partien und 3 Spiele in der Conference League für die AS Roma. In der Rückrunde war er an den FC Genoa ausgeliehen.

15:19 Luzern lässt Ndiaye ziehen Ibrahima Ndiaye verlässt den FC Luzern nach 3 Saisons und wechselt per sofort zum ägyptischen Klub Zamalek SC. Der linke Flügelspieler aus dem Senegal bestritt für die Innerschweizer insgesamt 93 Partien in der Super League, dabei gelangen dem 24-Jährigen 18 Tore und 7 Vorlagen. Seinen grössten Erfolg mit Luzern feierte Ndiaye 2021 mit dem Cupsieg.

14:51 Fofana-Wechsel zu Chelsea offiziell Chelsea hat seinen Wunschtransfer am Mittwoch offizialisiert. Die «Blues» verpflichteten von Premier-League-Konkurrent Leicester City den Innenverteidiger Wesley Fofana. Die Dienste des 21-jährigen Franzosen lassen sich die Londoner über 80 Millionen Euro kosten. Fofana gilt als eines der vielversprechendsten Talente auf seiner Position. Legende: Wechselt innerhalb der Premier League von Leicester zu Chelsea Wesley Fofana. IMAGO / Offside Sports Photography