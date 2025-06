Drei Tote bei Stadionunglück in Algerien

Legende: Meisterfeier endet in einer Tragödie Für die Fans des FC Alger, hier beim diesjährigen algerischen Supercup-Final. imago images/APP/Billel Bensalem

Bei einem tragischen Stadionunglück in Algerien sind drei Menschen ums Leben gekommen und mindestens 81 Fans verletzt worden.

Beim Jubel über den neunten Meistertitel für MC Alger am letzten Spieltag war am Samstag ein Teil des Oberrangs im Stadion zusammengebrochen, wodurch zahlreiche Menschen in die Tiefe stürzten. Ein Anhänger starb noch vor Ort, zwei weitere erlagen später ihren Verletzungen im Krankenhaus.

Die Verletzten wurden in drei Krankenhäusern der algerischen Hauptstadt versorgt, 70 von ihnen konnten die Spitäler nach medizinischen Behandlungen bereits wieder verlassen. Es wurde zu Blutspenden aufgerufen.

Staatschef spricht von Tragödie

Staatspräsident Abdelmadjid Tebboune bezeichnete das Unglück auf der Plattform X als «Tragödie» und sprach den Betroffenen sein herzliches Beileid aus. Zudem ordnete er eine Untersuchung des Vorfalls an.

Auch Gesundheitsminister Abdelhak Saihi meldete sich zu Wort und sprach den Familien der Opfer bei einem Krankenhaus-Besuch sein tiefstes Beileid und aufrichtiges Mitgefühl aus.