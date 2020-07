Legende: Sieht keine baldige Rückkehr zur Normalität Uefa-Präsident Aleksander Ceferin. Keystone

«Bis auf weiteres werden keine Zuschauer zugelassen. Wir werden keine Risiken eingehen», sagte Uefa-Präsident Aleksander Ceferin am Dienstag im Hinblick auf die Corona-Pandemie auf der Verbandshomepage Uefa Direct.

Champions und Europa League werden ab den Viertelfinals in Turnierform zu Ende gespielt. Die Champions League wird in Lissabon ausgetragen, die Europa League an den 4 westdeutschen Standorten Köln, Duisburg, Düsseldorf und Gelsenkirchen. Gespielt wird in K.o.-Form mit nur einer Partie.

Ceferin fordert Solidarität der Klubs

Angesichts des enorm engen Terminkalenders aufgrund der Corona-Krise hat Ceferin die Klubs im Gespräch mit Uefa Direct zudem zu Solidarität aufgerufen.

Die Uefa habe einen Teil ihrer Saison geopfert, damit die nationalen Meisterschaften bis Ende Juli fertig gespielt und die Klubwettbewerbe dann im August beendet werden könnten, sagte der Uefa-Präsident. «In der Länderspielperiode im September wird seitens der Klubs dann dieselbe Solidarität gefragt sein», ergänzte er.