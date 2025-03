Wer an der Klub-WM im kommenden Sommer triumphiert, darf sich über ein stattliches Preisgeld freuen.

Per E-Mail teilen

Per E-Mail teilen E-Mail

Per WhatsApp teilen

Per WhatsApp teilen WhatsApp

Legende: Macht den Geldtresor für die Klub-WM weit auf Fifa-Präsident Gianni Infantino. Getty Images/Eva Marie Uzcategui

Der Sieger der in diesem Sommer erstmals im neuen Format ausgetragenen Klub-WM wird bis zu 125 Millionen US-Dollar kassieren. Dies gab die Fifa am Mittwoch bekannt. Das Preisgeld für das vom 14. Juni bis 13. Juli in den USA ausgetragene Turnier mit 32 Mannschaften beläuft sich bekanntlich auf eine Milliarde Dollar.

Zwei Millionen pro Sieg

Europas Teilnehmer werden als Antrittsgeld zwischen 12,81 und 38,19 Millionen Dollar einstreichen. Die tatsächliche Summe pro Klub basiert auf einer «Rangierung nach sportlichen und kommerziellen Kriterien», wie die Fifa schrieb. Pro Sieg in der Gruppenphase gibt es zwei Millionen Dollar, für ein Unentschieden eine Million. Die Qualifikation für die Achtelfinals ist 7,5 Millionen wert, die Viertelfinals weitere 13,125 Millionen Dollar.

Fifa-Präsident Gianni Infantino sprach vom «höchsten Preisgeld, das jemals für ein Fussballturnier mit einer sieben Spiele dauernden Gruppen- und K.o.-Phase ausgeschüttet wurde». Aus der Schweiz ist kein Verein qualifiziert.