Schweizerinnen mit Testspielen in Biel und Winterthur

Das Schweizer Frauen-Nationalteam bestreitet in der Vorbereitung auf die WM in Australien und Neuseeland (20. Juli bis 20. August) zwei Testspiele. Am 30. Juni testet das Team von Inka Grings in Biel gegen Sambia. Am 5. Juli empfängt die Schweiz in Winterthur Marokko (je live bei SRF). «Ich freue mich, dass wir zwei Gegner gefunden haben, die hochmotiviert sind, weil sie das erste Mal an einer Weltmeisterschaft teilnehmen. Allerdings ist unser Fokus nicht, einen WM-Gegner zu simulieren. Aus unserer Sicht sind die beiden Testspiele da, um in den Wettkampfmodus zu kommen, sich zu empfehlen und sich als Team einzuspielen», sagte Nati-Trainerin Grings.

04:41 Video Archiv: Schweizerinnen mit Niederlage gegen Island Aus Sport-Clip vom 11.04.2023. abspielen. Laufzeit 4 Minuten 41 Sekunden.

Fink künftig in Belgiens Top-Liga tätig

Thorsten Fink, der hierzulande beim FC Basel (2 Meistertitel und 1 Cuppokal) sowie bei den Grasshoppers an der Seitenline stand, wird neuer Trainer beim belgischen Fussball-Erstligisten VV St. Truiden. Der 55-Jährige folgt beim aktuell Zwölften der Liga im Sommer auf Landsmann Bernd Hollerbach. Bis zum November 2022 hatte Fink den Klub Al-Nasr SC aus Dubai gecoacht. Insgesamt ist es seine 10. Trainerstation im 8. Land.