Am ersten Viertelfinal-Tag des Afrika-Cups haben sich Nigeria und die Demokratische Republik Kongo durchgesetzt.

Viertelfinals am Afrika-Cup

Legende: Daumen hoch Für Victor Osimhen und Nigeria geht das Turnier weiter. IMAGO / Sipa USA

Nigeria wurde in der Partie gegen Angola seiner Favoritenrolle gerecht und gewann knapp mit 1:0. Ademola Lookman hatte in der 41. Minute den einzigen Treffer für die «Super Eagles» erzielt. In der 2. Halbzeit hatte Victor Osimhen zwar vermeintlich erhöht, doch das Tor wurde aberkannt. Bei Angola stand erneut Signori Antonio im Tor, der im Liga-Alltag bei Etoile Carouge (Promotion League) spielt.

Im zweiten Viertelfinal des Abends drehte die Demokratische Republik Kongo einen Rückstand gegen Guinea noch in einen 3:1-Sieg. Mohamed Bayo hatte in der 20. Minute per Elfmeter das 1:0 erzielt, doch Chancel Mbemba (27.), Yoane Wissa (65.) und Arthur Masuaku (82.) trafen für die Kongolesen.

Ein YB-Spieler kommt zurück

Mit den «Leoparden» bleibt auch Meschack Elia weiter im Turnier. Im Viertelfinal wurde er nach einer Stunde ausgewechselt. Mohamed Ali Camara, Elias Teamkollege bei YB, wird nach dem Out jedoch die Heimreise antreten müssen. Im ganzen Turnier war er nur in einer Partie zum Einsatz gekommen.