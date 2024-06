Legende: Reist nicht an die Sommerspiele nach Paris Lionel Messi. Imago Images/USA Today Network/Diego Bartel

Gegenüber dem US-Sender ESPN begründet Lionel Messi seinen Verzicht auf die Sommerspiele: «Ich muss bedächtig auswählen und zwei Turniere hintereinander wären einfach zu viel gewesen. Ich hatte das grosse Glück, schon bei Olympia zu spielen und zu gewinnen», so der argentinische Ausnahmekönner. 2008 wurde Messi in Peking Olympiasieger.

Derzeit bereitet sich der bald 37-Jährige mit Argentinien in den USA auf die Copa America vor. Im Eröffnungsspiel am kommenden Donnerstag trifft der Weltmeister in Atlanta auf Kanada. Der Copa-Final findet am 14. Juli und damit am selben Tag wie der EM-Final in Deutschland statt. Das olympische Fussballturnier beginnt am 24. Juli.

Kein weiterer Klub-Wechsel im Sinn

Im selben Interview spricht Messi auch über sein nahendes Karriereende. Sein Vertrag bei Inter Miami läuft noch bis 2025. Wie und ob es dann noch weitergeht, lässt der 8-fache Weltfussballer offen. Er sagt einzig: «Ich denke, Miami wird mein letzter Verein. Ich weiss, dass das Ende immer näher rückt und ich möchte eine gute Zeit haben.»