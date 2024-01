3 / 13

Legende: Victor Osimhen (Nigeria) Der Stürmer in Diensten der SSC Napoli hatte mit seinen 26 Toren in der vergangenen Meisterschaft massgeblichen Anteil am dritten «Scudetto» der Vereinsgeschichte. In dieser Saison steht er in der Liga bei 7 Toren in 13 Spielen. Er ist mit 110 Millionen der Spieler mit dem höchsten Marktwert am diesjährigen Afrika-Cup. imago images/Inside Foto