Der Gastgeber duelliert sich am Sonntagabend im Maracanã mit Peru um den Copa-America-Titel. 4 Aspekte zum Endspiel.

Legende: Sind im Final klarer Favorit Die Brasilianer mit Gabriel Jesus (links) und Roberto Firmino. imago images

Die Rollen im Final der Copa America sind klar verteilt: Auf der einen Seite die hochdekorierten Brasilianer, auf der anderen Seite die überraschenden Peruaner.

Der Weg von Brasilien und Peru in den Final

Brasilien

Peru Viertelfinal 4:3 n.P. vs. Paraguay

5:4 n.P. vs. Uruguay

Halbfinal 2:0 vs. Argentinien

3:0 vs. Chile



Holt die «Seleçao» am Sonntagabend Schweizer Zeit im legendären Maracanã-Stadion in Rio ihren insgesamt 9. Titel bei der Kontinentalmeisterschaft? Oder sorgt Peru für eine Sensation? Wir versuchen mit 4 Geschichten, die Ausgangslage einzuordnen.

Die Mauer Alisson Becker

Weder Lionel Messi noch sonst jemand hat es bisher auf die Reihe gekriegt, Brasiliens Goalie Alisson Becker an der diesjährigen Copa America zu bezwingen (Ausnahme Elfmeterschiessen). Der Gastgeber steht nach 5 Spielen bei 10:0 Toren. Speziell gegen Argentinien spielte Alisson gross auf. Der Liverpool-Schlussmann parierte 14 Abschlüsse der «Albiceleste».

Insgesamt steht der 26-Jährige mittlerweile bei 9 Spielen in Serie ohne Gegentor. Letztmals bezwungen wurde Alisson am 4. Mai in der Premier League von Newcastles Venezolaner Salomon Rondon.

Die Durststrecke Perus

2018 schaffte es Peru mit der Teilnahme an der WM 2018 in Russland wieder einmal auf die Fussball-Weltkarte. Der letzte Titel der 32-Millionen-Einwohner-Nation liegt allerdings 44 Jahre zurück.

1975 gewann Peru die Copa America im Final gegen Kolumbien. Seither schaffte es «La Blanquirroja» nie wieder in den Final – bis zu diesem Jahr.

Willian fällt für den Final aus Im Endspiel gegen Peru kann Brasilien nicht auf die Dienste von Willian zurückgreifen. Der Mittelfeldspieler von Chelsea erlitt im Halbfinal gegen Argentinien eine Muskelverletzung und fällt aus. Der 30-jährige Willian war auf den letzten Drücker für den kurz vor Turnierbeginn verletzt ausgefallenen Superstar Neymar aus dem Urlaub ins Team berufen worden.

Die deutliche Direktbilanz

31 Mal standen sich Brasilien und Peru in Pflichtspielen bereits gegenüber. Die Bilanz liest sich aus Sicht der «Seleçao» ausgezeichnet. Der Rekordweltmeister entschied 21 Partien für sich.

Nur dreimal ging Peru als Sieger vom Platz. Der letzte Sieg der Peruaner liegt 3 Jahre zurück. Damals resultierte im Gruppenspiel der Copa America ein 1:0-Erfolg.

Die Lektion in der Gruppenphase

Der Final wird nicht das erste Tête-à-Tête zwischen Brasilien und Peru an der aktuellen Copa America sein. Bereits in der Gruppenphase stand man sich gegenüber. Diese Begegnung dürften die Peruaner in der Vorbereitung kaum als Anschauungsmaterial nutzen.

Gleich mit 0:5 wurde das Team von Trainer Ricardo Gareca abgefertigt. Doch Peru scheint die richtigen Lehren aus der Klatsche gezogen zu haben. Seither kassierte das Team um Altstar Paolo Guerrero keine Gegentreffer mehr.

