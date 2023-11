Fifa-Chef Gianni Infantino hat an einem Mediengespräch die «baldige» Einführung einer nahezu komplett automatisierten Abseits-Technologie angekündigt.

Infantino will vollautomatische Offside-Technologie

«Wir haben an der letzten WM die halbautomatische Offside-Technologie eingeführt. Wir verbessern sie laufend und hoffen, dass wir eine vollautomatische Version für die nächste Endrunde haben», sagte der Walliser vor Vertretern öffentlich-rechtlicher Sendeanstalten in Genf.

Das System werde ähnlich funktionieren wie die Goal-Line-Technologie, wo dem Schiedsrichter das Ergebnis auf seine Uhr gesendet wird. Offen sei vor allem, wie bei Fällen vorgegangen werde, in denen der Ball von einem Verteidiger kommt. «Dann ist der Stürmer nicht offside, auch wenn er aus einer Offside-Position gestartet ist. Aber wir arbeiten daran.» Auf die Frage, wann die Technologie eingeführt wird, sagte Infantino: «Ziemlich bald.»

Bei der in Katar verwendeten halbautomatischen Offside-Erkennung messen 12 zusätzliche Kameras unter dem Stadiondach 50 Mal pro Sekunde die exakten Positionen der Spieler und des Balles. Die Daten gehen aber nicht direkt an den Unparteiischen auf dem Feld, sondern an den VAR.