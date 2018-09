Legende: Video Modric: «Besonderer Moment in meiner Karriere.» abspielen. Laufzeit 01:18 Minuten.

Modric: «Besonderer Moment in meiner Karriere.»

Legende: Video Vergabe der Fifa-Awards in London abspielen. Laufzeit 01:27 Minuten.

Vergabe der Fifa-Awards in London

Luka Modric gewinnt in London die Wahl zum «The Best».

Cristiano Ronaldo (der nicht zur Gala erschien) und Mohamed Salah haben das Nachsehen.

Der Ägypter kann sich mit dem Puskas Award für das schönste Tor trösten.

Der grosse Sieger an der Fifa-Gala in London heisst Luka Modric. Der Kroate gewann die Wahl zum Weltfussballer des Jahres 2018. Als Erster hat es der 33-Jährige geschafft, dem Duo Cristiano Ronaldo/Lionel Messi den Titel streitig zu machen. Die beiden hatten die Wahl in den letzten 10 Austragungen unter sich ausgemacht (je 5 Titel).

Modric erhielt von den Trainern und Captains der Nationalteams sowie ausgewählten Journalisten die meisten Stimmen (29,05 Prozent). Liverpools Mohamed Salah (11,23) musste sich mit dem Preis für das schönste Tor begnügen. Cristiano Ronaldo (19,08), welcher der Gala fernblieb, wurde ins Team des Jahres gewählt.

Mit 15 CL-Toren hatte der nun für Juventus spielende Portugiese grossen Anteil am 3. Titel von Real Madrid in Folge. Modric seinerseits konnte zusätzlich zur CL-Trophäe eine starke WM vorweisen. Mit Kroatien stiess der Spielmacher bis in den Final vor. Modric war bereits zum besten Spieler der WM und vor 3 Wochen zu Europas Fussballer des Jahres gewählt worden. Auch dieser Gala war Ronaldo ferngeblieben.

Bild 1 / 8 Legende: Die Elf des Jahres Von Ronaldinho und Ballack flankiert. Keystone Bild 2 / 8 Legende: Welttorhüter des Jahres Thibaut Courtois. Keystone Bild 3 / 8 Legende: Bester Coach eines Frauen-Teams Reynald Pedros von Olympique Lyon. Keystone Bild 4 / 8 Legende: Bester Trainer eines Männer-Teams Didier Deschamps, begleitet von seiner Frau und seinem Sohn. Keystone Bild 5 / 8 Legende: Erhielten den Fan Award Die Fans von WM-Teilnehmer Peru. Keystone Bild 6 / 8 Legende: Weltfussballerin Die Brasilianerin Marta. Keystone Bild 7 / 8 Legende: Weltfussballer Luka Modric. Keystone Bild 8 / 8 Legende: Familie Modric Der Weltfussballer posiert mit seiner Frau, Sohn und Tochter. Keystone

Aus dem französischen Weltmeister-Team stand kein Spieler in der engsten Auswahl zum Weltfussballer, mit Didier Deschamps durfte aber der Coach die Auszeichnung als bester Trainer entgegen nehmen.

Zur Fussballerin des Jahres wurde Marta gekürt. Für die 32-jährige Brasilianerin ist es bereits die 6. Auszeichnung, aber die erste seit 2010.

Das Team des Jahres sieht wie folgt aus: David De Gea, Dani Alves, Raphael Varane, Sergio Ramos, Marcelo, Luka Modric, N'Golo Kanté, Kylian Mbappé, Eden Hazard, Lionel Messi, Cristiano Ronaldo.

The Best – die Auszeichnungen im Überblick Bester Spieler

Luka Modric

Beste Spielerin

Marta

Bester Trainer einer Männer-Mannschaft

Didier Deschamps

Bester Trainer einer Frauen-Mannschaft

Reynald Pedros

Bester Torhüter

Thibaut Courtois

Puskas Award (schönstes Tor)

Mohamed Salah

Fan Award

Peru



Sendebezug: SRF info, sportlive, 24.09.2018, 20:30 Uhr