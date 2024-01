Am Montag werden in London der Weltfussballer und die Weltfussballerin des Jahres gekürt.

Wahl am Montagabend

Legende: Muss der Favorit zittern? Erling Haaland. Imago/NurPhoto

Eigentlich kann der Sieger aus sportlicher Sicht nur Erling Haaland heissen, die 8. Auszeichnung für Seriensieger Lionel Messi bei der Wahl des Weltverbands Fifa («The Best») würde aber kaum noch jemanden überraschen.

Schliesslich wurde die Wahl in der Vergangenheit schon mehrmals eher von der Wucht des Namens anstatt der Leistung in den vergangenen 12 Monaten entschieden. Anders kann es auch jetzt nicht erklärt werden, dass es Messi trotz seines Wechsels zu Inter Miami in die MLS unter die besten 3 geschafft hat.

Wer wird zum Weltfussballer gewählt? Erling Haaland Erling Haaland % Lionel Messi Lionel Messi % Kylian Mbappé Kylian Mbappé % Abstimmen Abstimmen Vielen Dank für Ihre Teilnahme. Die Ergebnisse wurden gerundet und ergeben nicht zwingend 100%.

Wird Putellas von Landsfrau beerbt?

Und so muss Haaland trotz seiner starken Leistungen im Trikot des englischen Triple-Gewinners ManCity um seine erstmalige Auszeichnung bangen. Der Norweger gilt im Dreikampf mit dem argentinischen Weltmeister und Vorjahressieger Messi sowie Kylian Mbappé von Frankreichs Titelgewinner PSG dennoch als Favorit.

06:31 Video Archiv: In Bryne lernte Haaland das Fussball-ABC Aus Sport-Clip vom 10.06.2023. abspielen. Laufzeit 6 Minuten 31 Sekunden.

Bei den Frauen sind die spanischen Weltmeisterinnen Aitana Bonmati und Jennifer Hermoso 1. Anwärterinnen auf die Nachfolge ihrer Landsfrau Alexia Putellas. 3. Kandidatin ist Kolumbiens Jungstar Linda Caicedo.