Paulo Dybala ist am Dienstag am Oberschenkel operiert worden. Für die AS Roma ist der lange Ausfall des Argentiniers ein empfindlicher Rückschlag.

Legende: Kann wohl bis im September nicht mehr eingreifen Paulo Dybala von der AS Roma. Keystone/AP Photo/Alessandra Tarantino

Für Paulo Dybala vom italienischen Erstligisten AS Roma ist die Saison abrupt zu Ende. Der Argentinier musste am Dienstag in London unters Messer, nachdem er sich 9 Tage zuvor beim 1:0-Heimsieg in der Serie A gegen Cagliari eine schwere Sehnenverletzung im linken Oberschenkel zugezogen hatte.

Der 31-Jährige wird noch bis Ende Woche in Spitalpflege bleiben und dann in die italienische Metropole zurückkehren. Ein Comeback sei nicht vor Ende August zu erwarten, berichtete die Sportzeitung Gazzetta dello Sport. Dybala fehlt auch der argentinischen Nati bei den WM-Qualifikationsspielen in der Nacht auf Mittwoch gegen Brasilien, in Chile (4. Juni) und gegen Kolumbien (7. Juni).

Ein Ausfall, der schwer wiegt

Die Roma wird das Aus des Weltmeisters von 2022 im Kampf um den Europacup schmerzen. Dybala hatte seinen ursprünglich im Sommer auslaufenden Vertrag um ein Jahr verlängert hat. Unter Trainer Claudio Ranieri ist er Stammspieler beim Tabellen-7., steuerte in dieser Saison 6 Tore und 3 Assists in 24 Ligaspielen bei.

