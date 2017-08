Wer ist der beste Gamer? Die Entscheidung gibt's live

Wenn am Freitag die Entscheidung am Fifa Interactive World Cup ansteht, können Sie live mit dabei sein.

Wer ist der beste Fifa-Spieler der Welt? Die Antwort auf diese Frage gibt es am Freitag. Dann trifft im Super-Final der Sieger des Xbox- auf denjenigen des Playstation-Bewerbs. Dem Sieger winkt ein Siegercheck von 200'000 Dollar.

Wir zeigen die Endspiele des «Grand Final» am Fifa Interactive World Cup live im Stream mit Ticker auf srf.ch/sport und in der SRF Sport App. Los geht's am Freitag um 17:30 Uhr.