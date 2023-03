Legende: Sorgt aktuell für negative Schlagzeilen Achraf Hakimi. IMAGO / Le Pictorium

Am Freitag bestätigte die Staatsanwaltschaft Nanterre der Nachrichtenagentur AFP, dass Achraf Hakimi (24) angeklagt wurde. Dem Profi von Paris St-Germain war von einer gleichaltrigen Frau vorgeworfen worden, sie am vergangenen Samstag in seinem Haus vergewaltigt zu haben. Sie erstattete keine Anzeige, aufgrund der Schwere des Vorwurfs wurde die Staatsanwaltschaft dennoch tätig.

Unterstützung vom Klub

Hakimi steht nun unter richterlicher Aufsicht, es ist ihm nicht gestattet, mit dem mutmasslichen Opfer in Kontakt zu treten, das französische Staatsgebiet darf er allerdings verlassen. Am Freitag nahm der Marokkaner am PSG-Training teil.

Sein Klub sicherte Hakimi «Unterstützung» zu. Trainer Christophe Galtier sagte auf der Pressekonferenz vor dem Ligaspiel gegen Nantes, dass er «keine Fragen zu Achraf Hakimi beantworten» werde.

Der Aussenverteidiger Hakimi spielt seit 2021 bei PSG. Von 2018 bis 2020 stand er in Diensten des BVB. Mit Marokko erreichte er als Captain bei der WM in Katar sensationell den Halbfinal.