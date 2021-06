Legende: Durch den argentinischen Beinewald Chiles Alexis Sanchez auf dem Weg zum Tor. imago images

Die Tore in Santiago del Estero fielen in der 24. und der 36. Minute. Erst brachte Messi das Heimteam per Elfmeter in Führung, dann glich Alexis Sanchez mit einem direkt verwandelten Freistoss aus.

In der 2. Halbzeit spielte Argentinien zwar mehrere Chancen heraus, scheiterte allerdings immer wieder am chilenischen Goalie Claudio Bravo. Durch das 2. Unentschieden im 5. Spiel verpassten es die Argentinier, das verlustpunktlose Brasilien vorübergehend an der Tabellenspitze abzulösen.

Ohne Corona-positiven Vidal

Die Gäste aus Chile mussten in Argentinien ohne Arturo Vidal auskommen. Der Profi von Inter Mailand war vor wenigen Tagen positiv auf das Coronavirus getestet worden – möglicherweise, weil er mit dem Besuch einer Pferderennbahn und eines Restaurants mit Freunden gegen das Sicherheitsprotokoll verstossen hatte.