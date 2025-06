Legende: Hängende Köpfe Bei den belgischen Spielern nach dem 1:1 gegen Nordmazedonien. imago images/Belga

Im März hatte Belgien noch spielfrei in der WM-Qualifikation. Am Freitagabend haben die «Roten Teufel» die Mission Endrunde 2026 in Nordamerika in Angriff genommen. Direkt dabei ist nur der Gruppenerste. Dafür war der Auftritt in Skopje zu wenig. Das Team von Rudi Garcia kam in Nordmazedonien nicht über ein 1:1 hinaus.

Nun steht das Duell mit Wales an, das die Tabelle mit 7 Punkten aus 3 Spielen anführt. Holt Belgien nicht 3 Punkte, könnte es schon ein bisschen unangenehm werden, wenn auch noch nicht dramatisch. Denn auch mit einem Remis hätten die Belgier alles noch in den eigenen Füssen. Angesichts der Gegner – Liechtenstein und Kasachstan komplettieren die Gruppe – darf von den Belgiern in jedem Spiel ein Sieg erwartet werden.

Historischer Wales-Triumph in Lille

In den letzten 15 Jahren standen sich Belgien und Wales in Pflichtspielen 9 Mal gegenüber. 3 dieser Duelle gingen an die Belgier, Wales triumphierte 2 Mal, letztmals im EM-Viertelfinal 2016 in Lille (3:1). Auf belgischem Boden besiegte Wales die «Roten Teufel» noch nie.

