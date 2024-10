Beim Comeback von Lionel Messi kommt Argentinien in der WM-Qualifikation nicht über ein 1:1 in Venezuela hinaus.

Legende: Zurück bei der «Albiceleste» Lionel Messi. Getty Images/Gustavo Pagano

Bei der Rückkehr von Captain Lionel Messi nach zweimonatiger Verletzungspause musste sich Argentinien in der venezolanischen Stadt Maturin mit einem 1:1 begnügen. «Es war ein hässliches Spiel», sagte Messi nach der Partie. Sein Team hätte nicht einmal zwei Pässe hintereinander spielen können. Nach starken Regenfällen war die Partie mit Verspätung angepfiffen worden, weil zunächst das Wasser vom Spielfeld entfernt werden musste.

Brasilien siegt spät

Für Argentinien scheint die erfolgreiche WM-Qualifikation trotz des Punktverlustes nur noch Formsache. Der Titelverteidiger führt die Tabelle in der Südamerika-Qualifikation nach 9 Runden weiter an.

Deutlich mehr Schwierigkeiten als Argentinien bekundet Brasilien. Mit einem späten 2:1-Sieg in Chile kletterte die «Seleçao» aber immerhin auf Platz 4. Luiz Henrique wurde in der 89. Minute mit dem Siegtreffer zum Matchwinner. Die ersten 6 von 10 Mannschaften qualifizieren sich direkt für die Endrunde in den USA, Kanada und Mexiko, der Siebtplatzierte muss in die Playoffs.