Legende: Wurde 92 Jahre alt Mario Zagallo. Keystone/EPA/Antonio Lacerda

«Mit grosser Trauer teilen wir Ihnen den Tod unseres ewigen vierfachen Weltmeisters Mario Jorge Lobo Zagallo mit», heisst es in einer Erklärung auf seinem offiziellen Instagram-Account. Nach dem Tod von Pelé Ende 2022 war Zagallo das letzte lebende Mitglied der brasilianischen Mannschaft, die 1958 den ersten WM-Titel für die Seleçao gewonnen hatte.

Zagallo wird für immer der Erste bleiben, der die Weltmeisterschaft als Spieler und später als Trainer gewann und sich als eine der grossen Figuren in der WM-Geschichte etablierte. Zagallo, der auch «der Professor» genannt wurde, spielte sogar eine Schlüsselrolle bei 4 der 5 Weltmeistertitel, welche Brasilien gewann.

Als Spieler gewann er zwei Trophäen: 1958 in Schweden und 1962 in Chile. Auf der Bank führte er die Seleçao 1970 in Mexiko zum Titelgewinn und war Assistenzcoach beim Titelgewinn 1994 in den USA. 1998 war er erneut Nationaltrainer, als Brasilien mit 0:3 gegen Frankreich verlor. Nur Franz Beckenbauer (1974 als Spieler und 1990 als Trainer) und Didier Deschamps (1998, 2018) konnten es ihm nachmachen.