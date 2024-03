Legende: Denis Zakaria erlebt das Spielende nicht auf dem Rasen Der Schweizer handelte sich am Tag vor dem Einrücken ins Naticamp eine Ampelkarte ein. Keystone/AP Photo/Daniel Cole

Ligue 1: Kein Schweizer Goalie-Duell und kein Sieger

Zum 4. Mal in Folge musste Keeper Philipp Köhn bei Monaco die Bank drücken und nach 22 Einsätzen erneut Radoslaw Majecki Platz machen. Entsprechend verpasste der 25-Jährige im Heimspiel gegen Lorient das Kräftemessen mit seinem Schweizer Torhüter-Kollegen Yvon Mvogo. Die beiden Teams trennten sich in der 26. Runde 2:2 – je ein Eigengoal inklusive. Tiemoué Bakayoko erzielte den Ausgleich für die Gäste erst in der 95. Minute. Zu diesem Zeitpunkt standen Denis Zakaria (gelb-rot) und Aiyegun Tosin (direkt Platzverweis) nicht mehr auf dem Feld. Das Skore war übrigens in der allerersten Minute durch Wilfried Singo eröffnet worden, der Lorient mit einem Schuss ins eigene Gehäuse das 1:0 bescherte.

01:33 Video Archiv – Köhn über seine Karriereplanung: «Ich war kurz davor, mir die Sinnfrage zu stellen» Aus Sport-Clip vom 15.01.2024. abspielen. Laufzeit 1 Minute 33 Sekunden.

Serie A: Kein 11. Erfolg in Serie für Inter

Nach 10 Siegen in Folge büsste Inter Mailand in der italienischen Meisterschaft wieder einmal Punkte ein. Vier Tage nach dem bitteren Aus im Achtelfinal der Champions League (2:3 n.P. bei Atletico Madrid) gab es im Duell mit Napoli, also zwischen dem amtierenden sowie dem designierten Meister, «nur» ein 1:1-Heimremis für die «Nerazzurri». Nationalgoalie Yann Sommer im Inter-Goal kassierte den Ausgleich in der 81. Minute. Juan Jesus fügte dem 35-Jährigen erst das 14. Gegentor in der Serie A 2023/24 zu. Im Gegensatz zum Spielausgang in Spanien ist dieser kleine Stolperer zu verkraften, wahren die Mailänder an der Tabellenspitze doch ein Polster von 14 Punkten.

09:38 Video Am Mittwoch: Inter muss in der CL die Segel streichen Aus Sport-Clip vom 14.03.2024. abspielen. Laufzeit 9 Minuten 38 Sekunden.

Serie A: Kein Anpfiff – Sorgen um Fiorentina-Manager

Eine Stunde vor Anpfiff wurde in Italien die Meisterschaftspartie zwischen Bergamo und der Fiorentina abgesagt. Grund sollen gesundheitliche Probleme des Florenz-Managers sein. Auf Bildern und Videos in den sozialen Medien war zu sehen, wie Fans nach der Ansage das Stadion verliessen. Wann die Partie nachgeholt wird, ist bislang unklar.

LaLiga: Atletico nimmt den Schwung nicht mit

Nach dem erzitterten Erfolg im Rückspiel im Kampf um den Einzug in die Champions-League-Viertelfinals (3:2 n.P. gegen Yann Sommers Inter) konnte Atletico Madrid in der heimischen Meisterschaft nicht nachlegen. Stattdessen riss sich für «Los Colchoneros» nach dem 0:3 gegen den FC Barcelona in der Tabelle nun ein Loch von 9 Punkten zu den zweitklassierten Katalanen auf. Joao Felix (38.), Robert Lewandowski (47.) und Fermin Lopez (65.) erzielten die Treffer zu Barças diskussionslosem Auswärtserfolg. Atleticos Frust machte sich auch dadurch bemerkbar, dass Nahuel Molina in der Nachspielzeit noch die rote Karte sah. Auch der Gäste-Trainer Xavi erlebte das Spielende nicht in der Coachingzone. Für ihn war die Partie schon kurz vor der Pause beendet, weil er sich vehement über eine Schiedsrichterentscheidung beschwert hatte.