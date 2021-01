Legende: Kann es nicht fassen Liverpool-Stürmer Mohmed Salah. imago images

Am Ende war es Burnleys Ashley Barnes, der mit seinem Penalty-Tor in der 83. Minute nicht nur den Spielverlauf auf den Kopf stellte, sondern auch für das Ende der Wahnsinnsserie von Liverpool sorgte.

Die «Reds» mussten damit in der Meisterschaft erstmals seit dem 23. April 2017 und 68 Spielen wieder einmal als Verlierer vom Feld. Der letzte Bezwinger von Liverpool an der Anfield Road in einem Ligaspiel war Crystal Palace gewesen (2:1).

Auch Shaqiri sündigt im Abschluss

Dabei hätte das Team von Jürgen Klopp das Spiel niemals verlieren dürfen. Die Liverpooler vergaben zahlreiche hochkarätige Chancen. Auch Xherdan Shaqiri, der zum 2. Mal in Folge in der Startelf stand, reihte sich unter die Sünder. In der 21. Minute flog sein wuchtiger Abschluss knapp am Tor vorbei.

Legende: Fand auch kein Rezept gegen die Burnley-Defensive Xherdan Shaqiri (rechts) mit einem Distanzversuch. Keystone

Einem Torerfolg am nächsten kam Divock Origi, der kurz vor der Pause nur die Lattenunterkante traf.

6 Punkte Rückstand auf die Spitze

Im Kampf um den Meistertitel verliert Liverpool damit weiter an Boden. Der Rückstand des Viertplatzierten auf Leader Manchester United beträgt nun schon 6 Punkte.